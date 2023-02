Buruienile problemă din cultura de porumb – 5 metode pentru un control eficient Buruienile reprezinta o adevarata amenințare cand vine vorba de randamentul culturii de porumb. Gestionarea necorespunzatoare a buruienilor anuale provoaca deprecierea plantelor de porumb, reduce efectele ingrașamintelor și afecteaza semnificativ productivitatea și randamentul culturii. Apariția in sine a buruienilor nu poate fi impiedicata, insa exista masuri eficiente pentru a le combate și a le stopa inmulțirea. Cornuții, mohorul, costreiul, palamida sunt cateva exemple de buruieni problema pentru cultura porumbului. Pentru a evita deteriorarea culturii este nevoie de un management integrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

