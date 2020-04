Bursele europene scad, după negativul istoric al petrolului Principalele burse europene au deschis sedinta de marti în scadere, afectate de prabusirea cotatiei petrolului american în teritoriul negativ dar si de rezultatele slabe pe primul trimestru anuntate de mai multe companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Actiunile grupurilor petroliere BP Plc, Royal Dutch Shell Plc si Total SA înregistrau marti dimineata scaderi cuprinse între 3% si 4%, ceea ce a facut ca indicele bursier pan-european STOXX 600 sa afiseze o scadere de 1,1% în jurul orei 7:02 GMT.

Toti indicii bursieri ai marilor state din Europa erau marti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

