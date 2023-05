Bursele europene închid vineri în creștere cu peste 1% pe fondul progresului negocierilor din SUA privind plafonul datoriilor Principalele burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu peste 1%, sustinute de progresul negocierilor din SUA privind plafonul datoriilor, transmite CNBC, citat de news.ro. Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul lunii aprilie, in trei sesiuni cu evolutii negative. CITESTE SI O noua frontiera a tehnologiei: implantarea de cipuri in creier devine realitate 06:01 634 Apare o noua banca in Romania! Va fi controlata de stat- Ministrul Finanțelor a facut anunțul 26/05/2023 3735 Conferința `Facilitarea Comerțului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

