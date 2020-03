Bursele europene au re-intrat luni dimineața pe roșu ​O alta zi de luni dezamagitoare, scrie cotidianul francez Les Echos analizând evloțiile bursiere. Piețele europene au scazut din nou, veștile proaste de pe frontul epidemiei continuând sa îngrijoreze investitorii, iar petrolul continuând și el sa se ieftineasca. Bursa de la Paris, dupa un fragil avans la deschiderea oieței a reintrat rapid în teritoriu negativ, indicele CAC pierzând peste 2%. Tendința este similara pentru bursele din Frankfurt și Londra, în scadere cu 1,67%, respectiv 2,09%. La București, bursa era tot pe roșu în jurul orei 11,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

