Bursele europene au înregistrat în 2022 cele mai slabe performanţe de după 2018 Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ultima zi de tranzactionare a anului 2022 in scadere cu 1,3%, iar de la inceputul anului a coborat cu 12,76%, aceasta fiind cea mai proasta performanta dupa o scadere anuala de 13,24% in 2018. Indicele european blue-chip s-a bucurat de un 2021 excelent, crescand cu 22,25%. Vineri, indicele francez CAC 40 a inchis in declin cu 1,5%, iar indicele german DAX cu 1,1%, cele doua burse inregistrand pierderi anuale de 9,5% si, respectiv, 12,5%. Indicele FTSE 100 din Regatul Unit, care a fost deschis vineri pentru o jumatate de zi, a inchis in coborare cu 0,8%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Schimbul de puncte de vedere despre problemele regionale cele mai acute va fi foarte important, unele (dintre aceste probleme) mai apropiate noua, Rusiei, iar altele mai apropiate Chinei”, anunta joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Liderii nostri vor aborda aceste probleme in…

- In timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, in Olanda, prețul gazelor a scazut sub 77 de euro pe megawatt-ora (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mica cifra de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, in luna februarie a acestui an, potrivit BBC .…

- Un document oficial al Ministerului Finanțelor, postat marți pe site-ul instituției, include sintagma ”operațiunea speciala din Ucraina”, cu referire la invazia Rusiei. Sintagma apare in Raportul privind prognoza macroeconomica pentru 2023, dupa cum a remarcat jurnalista TVR Alina Grigore intr-o postare…

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4- in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express. Rusia a intrat intr-o recesiune deoarece…

- Averile superbogaților din China au scazut cu cele mai mari sume din ultimele doua decenii, din cauza razboiului din Ucraina, a politicii zero-Covid duse de Beijing și a scaderii piețelor bursiere, scrie The Guardian.

- Superbogații din China și-au vazut averea scazand cu cele mai mari sume din ultimele doua decenii, in condițiile in care razboiul dintre Rusia și Ucraina, masurile Beijingului privind politica „zero-Covid”și scaderea piețelor bursiere locale au afectat averile, potrivit unei liste anuale a marilor averi…

- Bulgaria a devenit cea mai recenta tara care a anuntat ca nu va participa la concursul Eurovision de anul viitor, transmite BBC, citata de News.ro. Radiodifuzorii din Macedonia de Nord si Muntenegru confirmasera deja ca nu vor participa la editia din 2023 din cauza majorarii taxei de participare. BBC…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…