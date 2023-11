Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au inchis vineri in crestere, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din ultimele noua saptamani, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,4%, in timp ce sectoarele au avut o evolutie mixta. Actiunile companiilor de produse chimice…

- Pietele bursiere europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, dupa ce presedintele Rezervei Federale din SUA, Jerome Powell, a declarat ca banca centrala ”nu este convinsa” ca a facut suficient pentru a controla inflatia, transmite CNBC, citat de news.roIndicele paneuropean Stoxx 600 a…

- Indicele Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 1,6%, in timp ce toate sectoarele au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile auto au crescut cu 3%, iar cele tehnologice cu 2,7% pe fondul apetitului pentru risc in crestere. Titlurile si-au mentinut ascensiunea dupa ce Banca Angliei a anuntat la…

- Actiunile europene au inchis vineri in scadere, rezultatele financiare ale companiilor si starea economiei globale mentinand increderea la un nivel scazut, transmite CNBC.Indicele de referinta Stoxx 600 a coborat cu 0,8% ti majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ.…

- Pietele bursiere europene au scazut vineri, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis la cel mai redus nivel de inchidere din acest an, in timp ce investitorii au analizat comentariile factorilor de decizie monetara din SUA, pe un fond de incredre redus la nivel global, transmite CNBC.Indicele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,16%, la cel mai redus nivel din 15 martie, potrivit datelor LSEG. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, cu o scadere de 2,12%, deoarece actiunile Renault au coborat cu 7%, dupa ratarea asteptarilor privind veniturile. Actiunile…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Sectorul utilitatilor, cu datorii grele, a scazut cu 2,7%, in atentie fiind dobanzile mai mari o perioada de timp mai lunga, in timp ce actiunile din minerit au scazut…

- Actiunile celui mai indatorat dezvoltator imobiliar din lume, dar și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din lume, China Evergrande Group, au scazut cu pana la 87% la deschiderea de luni, acestea fiind tranzactionate pentru prima data dupa 21 martie 2022, transmite CNBC, informeaza News.ro.Titlurile…