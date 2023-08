Bursele europene au închis marţi în scădere cu circa 1%, investitorii analizând creşterea salariilor în Marea Britanie şi date dezamăgitoare din China Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,9% si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Sectorul resurselor de baza a scazut cu 1,5%, iar cele ale bancilor si utilitatilor au coborat cu 1,2%. Subindicele actiunilor din sectorul de vanzare cu amanuntul a crescut cu 0,5%, stimulat de o crestere cu 7,5% a actiunilor lantului britanic de magazine Marks & Spencer, care si-a imbunatatit previziunile de profit in rezultatele publicate marti. Indicele german DAX a coborat cu 0.86%, Cac 40 al bursei din Paris cu 1,1%, iat FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,57% Salariile medii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

