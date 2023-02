Stiri pe aceeasi tema

- Varsta standard de pensionare in Romania este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru barbați. Pentru a ieși la pensie, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani. Iata ce trebuie sa faci dupa primirea deciziei de pensionare și care sunt pașii pe […] The post Ce…

- Agențiile de turism care au adus turiști straini in Romania pot primi bani de la stat, in anumite condiții, prin Schema de ajutoare de minimis pentru incoming, pentru care se fac inscrieri online incepand de la 1 ianuarie 2023, a anunțat Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) , printr-un…

- ”Bursa americana se indreapta spre un an de scadere de doua cifre. Europa va avea de depasit costurile ridicate cu energia si dificultatile de aprovizionare cu gaze si carburanti. Se prevede o perioada dezamagitoare in sectorul cipurilor. Lira sterlina si yenul japonez pot aduce surprize in 2023. Revenirea…

- Ministerul Antreprenoriatului si turismului anunta ca, din prima zi a anului 2023, da startul inscrierilor in cadrul schemei de minimis pentru incoming, urmand astfel a deconta partial, de la bugetul de stat, cheltuielile agentiilor de turism care au organizat in 2022 sejururi in tara noastra pentru…

- President Klaus Iohannis conveyed on Thursday a message on Romania's Constitution Day, in which he underscores that the Fundamental Law "is the most important weapon we have against any form of totalitarianism, intolerance, discrimination and populism." Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Reconectarea cu echipa si valorile companiei, dupa provocarile din ultimii doi ani si jumatate, este una dintre prioritatile angajatilor, iar biroul ramane un element central in decizia de renuntare la munca de acasa. Astfel, in afara salariului, relatiile cu colegii sunt vazute, pentru mai mult de…

- Este extrem de important ca Republica Moldova sa ramina ferm angajata pe parcursul pro-european, democratic și pro-reforma. Cetațenii de rind, administrațiile locale au nevoie de un sprijin suplimentar pe care Romania este dispusa sa-l ofere. Moldova reprezinta o preocupare speciala pentru Romania.…

- Sase barbati si o femeie din Turcia si Nepal au fost scosi din tara, vineri, sub escorta politistilor de imigrari din Arad, primind interdictie sa revina in Romania in urmatorii cinci ani, a informat Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…