Burse noi pentru studenții de USV Iași Conducerea Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV Iași, fosta USAMV) a decis suplimentarea burselor studențești prin introducerea a trei categorii noi de recompense pentru tinerii activi și implicați in diverse activitați culturale, sportive și profesionale. Astfel, pe langa bursele pentru activitațile desfașurate in campus, acordate in premiera in Romania, tinerilor care lucreaza part-time pentru instituția de invațamant superior, vor fi alocate și burse speciale pentru activitați sportive, culturale și profesionale (de internariat). „Ne-am propus ca bursele speciale… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

