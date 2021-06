Stiri pe aceeasi tema

- 80 de tineri din medii social-vulnerabile care iși fac studiile in cadrul a 38 de instituții profesional tehnice din 10 regiuni ale țarii, au beneficiat de burse in valoare de 12.000 lei fiecare, pentru anul de studii 2020-2021, anunța Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii.

- PodcasturiProiect inedit: Instruiri pentru cadre didactice și psihopedagogii din Capitala In perioada 4 mai-26 iulie, aproximativ 480 de psihopedagogi și cadre didactice de sprijin participa la cursul specializat organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova in cadrul…

- Circa 480 de psihopedagogi și cadre didactice de sprijin beneficiaza in perioada 4 mai – 26 iulie de formari in domeniul educației incluzive. Cursul specializat se desfașoara online și este organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii in cadrul Proiectului „Reforma Invațamintului in Moldova”…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a recepționat cel de-al doilea lot de 7600 laptopuri din totalul celor 10 000 achiziționate in cadrul Proiectului „Reforma Invațamantului in Moldova”.

- Centrul de Teatru din Moldova, finanțat din bugetul de stat de catre Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a lansat miercuri, 14 aprilie 2021, proiectul socio-cultural „Singur Acasa” ce se adreseaza copiilor ai caror parinți au emigrat pentru a le asigura un trai mai bun.

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii monitorizeaza constant situația epidemiologica curenta in instituțiile de invațamint. Conform ultimelor date actualizate, la data de 9 aprilie, urmare a deciziei Comisiilor teritoriale in sanatate publica și organelor locale de specialitate in domeniul invațamintului…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii anunța ca 33 de proiecte au fost declarate caștigatoare in cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2021. Suma totala alocata organizațiilor de tineret constituie cca 8 milioane de lei.