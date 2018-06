Bursa romaneasca, pe locul 2 la scaderi in regiune in luna in care Olguta Vasilescu a aflat ca are pensie privata. Tanase, BVB: Nu avem adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate de Bursa de Valori Bucuresti arata ca valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu 16%, saptamana trecuta, fata de perioada precedenta, la 119,79 milioane de lei, pe fondul scandalului privind Pilonul II de pensii.

- Globalworth Real Estate Investment Limited, una dintre cele mai importante companii de investiții imobiliare din Europa Centrala și de Est, in parteneriat cu BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, anunța a doua admitere la tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB)…

- Elefant Online, al doilea magazin online din Romania ca numar de tranzactii, testeaza piata in vederea unui plasament privat de obligatiuni, emisiunea urmand sa fie listata pe Bursa de Valori Bucuresti, potrivit unor informatii din piata.

- Profitul net consolidat obtinut de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primul trimestru al acestui an, de 4,03 milioane lei, a avansat cu 42% fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului trecut (2,83 milioane lei), rezultat obtinut in proportie de 93% din segmentul de tranzactionare al…

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, este unul dintre finaliștii competiției "Made in Romania", proiect desfașurat de Bursa de Valori București. Distincția a fost acordata în cadrul Galei de Premiere, care a avut loc în data de 25 aprilie. În cadrul competiției…

- Bancpost a fost achiziționata la 75% din valoarea activului net, pentru aproximativ 178,67 milioane euro. Pentru ERB Retail IFN, BT a platit 40,42 milioane euro (77% prețul de piața al acțiunilor/valoarea contabila), iar pentru ERB Leasing IFN, 6,79 milioane euro (63% prețul de piața al acțiunilor/valoarea…

- Piata romaneasca de capital va fi inchisa pe 6 aprilie, in Vinerea Mare, si pe 9 aprilie, de Pastele Ortodox, reiese din informatiile publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Valoarea...

- Dupa un prim trimestru in care a crescut cu peste 12%, Bursa de Valori Bucuresti incepe aprilie cu premise pentru inca o luna pozitiva, statistica ultimilor 18 ani aratand ca actiunile romanesti rareori au evolutii slabe in timpul sezonului dividendelor. 0 0 0 0 0 0