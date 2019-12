Bursa din SUA e la un nivel record, dupa imbunatatirea relatiilor comerciale cu China Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a depasit pentru prima data pragul de 9.000 de puncte, in debutul sedintei bursiere de joi, in timp ce indicele Standard and Poor's 500 a ajuns la un nou nivel record, pe fondul optimismului privind relatiile comerciale dintre SUA si China, si a datelor incurajatoare privind cresterea semnificativa a vanzarilor online.



Actiunile gigantului Amazon au urcat joi cu 2,5% dupa ce Mastercard a publicat un raport care arata ca vanzarile online au ajuns la un nivel record in timpul sezonului de cumparaturi pentru sarbatorile de iarna.



