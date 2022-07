Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactiile incheiate miercuri la Bursa de Valori Bucuresti au totalizat 1,475 miliarde de lei (298 milioane euro), din care 1,443 miliarde de lei (291,81 milioane de euro) au reprezentat tranzactiile cu obligatiuni, iar cea mai mare valoare a fost consemnata cu obligatiuni emise de Ministerul Finantelor.…

- Tranzactiile incheiate marti la Bursa de Valori Bucuresti au totalizat 36,51 milioane lei (7,38 milioane euro), din care 32,69 milioane lei (6,607 milioane euro) tranzactii cu actiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

- Bursa din New York a scazut cu circa 20%. Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti, a scazut cu 1,5% la inceputul sesiunii de tranzactionare de astazi, inregistrandu-se schimburi pe actiuni in valoare de peste 7 milioane de lei in prima ora

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- “Primul trimestru a fost marcat de intensificarea activitatii de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pe fondul unei volatilitati crescute care a cuprins pietele de capital internationale. In acest sens, valoarea totala a tranzactiilor realizate in primele 3 luni ale acestui an cu actiunile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,119 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,37%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 46,75%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…