Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 15-a ediție a Euroinvent, cel mai mare salon de inventica din Europa de Est, și-a desemnat, in acest weekend caștigatorii. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a oferit in acest an o distincție pentru creativitate științifica in domeniul alimentației viitorului.…

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a avut onoarea ca in acest an sa fie partenerul Galei Societații Studenților in Medicina din București, primul eveniment de acest tip organizat in Romania de studenții la medicina. Cel mai activ student din punct de vedere științific…

- Societatea Studenților in Medicina din București și-a premiat studenții și colaboratorii, in cadrul Galei Societații Studenților in Medicina, organizata pe 8 mai, primul eveniment de acest gen. In acest an, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu p

- Eleva sergent Andra Popa (clasa a XI-a) a primit Premiul special din partea Asociației internaționale Pro Militari, in semn de prețuire și apreciere pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Naționala de Istorie. Andra și-a trecut astfel in palmares un nou premiu, care vine sa confirme pregatirea…

- FOTO| Andra Popa, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, Premiu special la Olimpiada Naționala de Istorie Eleva sergent Andra Popa (clasa a XI-a) a primit Premiul special din partea Asociației internaționale Pro Militari, in semn de prețuire și apreciere pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada…

- Belgia a propus țarilor Uniunii Europene sa faca schimb de medicamente, pentru a depași actuala penurie, a anunțat ministrul Sanatații Frank Vandenbroucke intr-o emisiune la Ochtend la Radio 1.De asemenea, ministrul belgian al Sanatații a cerut ca Uniunea Europeana sa produca mai multe medicamente,…

- Celine Dion va lansa mai multe melodii, dupa ce a anunțat in decembrie ca sufera de o afecțiune neurologica grea, astfel ca artista a fost nevoita sa-și anuleze toate concertele din Europa. Noul album va ieși pe piața la data de 12 mai atunci cand se va lansa filmul "Love Again" in cinematografe.

- Potrivit Reuters, Washingtonul a declarat pentru prima data cum intenționeaza sa susțina eforturile Kievului de a trage rușii la raspundere pentru razboiul inceput cu mai bine de un an in urma. Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat ca acest model de „tribunal national internationalizat”…