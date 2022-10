Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) și UNESCO, in parteneriat cu Universitatea Politehnica București (UPB), Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Parlamentul Romaniei, a organizat astazi conferința cu titlul: ”Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI”. Evenimentul a reunit o gama larga de specialiști, cadre universitare, cercetatori și reprezentanți ai societații civile, pentru a discuta Recomandarea UNESCO privind etica IA, primul instrument global de acest tip care identifica riscurile etice legate de inteligența artificiala…