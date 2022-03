Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Sebastian Burduja a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre Ordonanta privind masurile din energie care vor intra in vigoare de la 1 aprilie si care au fost subiectul unor disensiuni in coalitie, fiind amanata adoptarea ei de mai multe ori, ca ”trebuie sa ne asiguram…

- Daniel Zamfir a aratat ca au existat discutii, la sfarsitul saptamanii trecute, inclusiv la inceputul saptamanii, pe forma finala a Ordonantei. ”Luni, l-ati auzit si pe domnul Ciolacu si pe domnul Ciuca vorbind despre acele linii din OUG, acele plafoane si criterii. Ei bine, astazi, in textul Ordonantei…

- A fost adoptata Ordonanta de Guvern pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002, privind circulatia pe drumurile publice.Astfel, se reglementeaza in concret mecanismele de sanctionare a abaterilor prin raportare la gradul de pericol social al acestora, definirea…

- Guvernul condus de PNL a adoptat o noua ordonanța de urgența care vizeaza facturile la energie ale consumatorilor casnici și non-casnici (IMM-uri și instituții publice), crescand masurile de protecție a cetațenilor, firmelor și instituțiilor publice importante (școli, gradinițe, spitale, sali de cultura…

- Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern care vor fi masurile finale pentru Ordonanta de Guvern care a fost subiect de disputa in Coalitie. Marcel Ciolacu anuntase mai devreme ca ordonanta nu va fi adoptat. Masurile sunt luate pentru a fi aplicate, consumatorilor casnici si non-casnici,…

- ​Ordonanța de urgența privind plafonarile prețurilor din energie, anunțata pentru aprobare azi de guvern, încinge spiritele între PNL și PSD. ​Dupa o întâlnire cu Florin Cîțu, Marcel Ciolacu a declarat ca o decizie în privinta proiectului de ordonanta cu reglementari…

- Guvernul are pe agenda ședinței de astazi Ordonanța de urgența prin care se extinde sprijinul dat populatiei, micilor companii si institutiilor publice in criza preturilor la gaze si energie electrica.

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…