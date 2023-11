Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune ca autoritatile au facut „supraplin” in ceea ce priveste stocurile de gaze pentru iarna aceasta. S-au inmagazinat 3,3 miliarde de metri cubi, a precizat ministrul. El spune ca intr-o iarna „normala”, cu cel mult doua episoade de ger pe luna, Romania nu va…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari. El a adaugat ca Romania are al patrulea cel mai mic pret la gaze din Europa si ca suntem pe locul 16 la pretul energiei electrice.„Imi…

- Romania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de energie din surse regenerabile si sa devina un furnizor regional de electricitate, a declarat ministrul…

- Romania va avea nevoie, la nivelul anilor 2027-2028, de 4-5 miliarde metri cubi de gaze in plus fata de productia din Marea Neagra, gaze care vor veni din import si din terminalele de LNG din Marea Nragra, a declarat, luni, directorul general al Transgaz, Ion Sterian."Eu va spun, undeva in 4-5 ani…

- Romania are inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai mult cu 603 milioane metri cubi fata de aceeasi data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totala a tarii, conform informatiilor transmise Agerpres de Ion Sterian, director general Transgaz.…

