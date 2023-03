Bunuri de peste 4,6 milioane de lei, sechestrate prin ordonanțele emise de ARBI din cadrul CNA Bunuri de peste 4,6 milioane de lei au fost sechestrate prin ordonanțele, emise de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, saptamana trecuta, acestea urmand a fi autorizate de instanța de judecata. La moment, ARBI are in examinare 158 de delegații, pe 120 de cauze penale, in privința a 257 de subiecți, anunța CNA. De asemenea, Direcția generala asigurare operativa a efectuat 7 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice și 3 IT, in procedura fiind alte 66 de expertize. Ofițerii de urmarire penala ai CNA gestioneaza 330 de cauze penale, transmite Radiochisianu.md.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

