- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunșa ca, in cadrul cooperarii internaționale, a fost destructurat un grup din 22 membri, 14 dintre aceștia fiind cetațeni ai Moldovei, implicați in producerea clandestina a țigarilor in Cehia. Activitatea uzinei ilegale ar fi…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis ordine de sechestru pe bunuri in valoare de 4,5 milioane de lei in baza unei delegații a ofițerilor de urmarire penala ai Centrului. De asemenea, saptamana trecuta, Agenția a preluat in administrare mijloace financiare in valuta, echivalente…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis o ordonanța de sechestru, in baza delegației Serviciului Fiscal de Stat, pe un mijloc de transport, in valoare de circa 700 000 de lei, saptamana trecuta. Totodata, pentru 4 autoturisme au fost emise 2 ordine de inghețare, iar pentru…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Sud, anunța trimiterea in judecata a doi barbați invinuiți de tentativa de contrabanda cu țigari. Invinuiții sunt tata și fiu și sunt domiciliați in Ialoveni și Chișinau. La sfarșitul lui ianuarie curent, aceștia…

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a intocmit o lista de circa 60 de soiuri de struguri, atat pentru masa, cat și pentru vin, care vor fi eligibili subvenționarii investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii si mediului rural. Un ordin in acest sens a fost emis…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA a emis ordonanțe de sechestru, in baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție, Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și Poliției de Frontiera, pe 4 bunuri, in valoare de peste 5,2 milioane de lei, saptamana trecuta. In prezent, ARBI are in examinare…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre, saptamana trecuta, in valoare de circa 12,3 milioane de lei pe bunuri in baza unei delegații a Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS). Este vorba despre 2 terenuri pentru construcții…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a aplicat sechestre, saptamana trecuta, in valoare de circa 133 de milioane de lei pe bunuri in baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție. Este vorba despre un teren de construcții, evaluat la peste 129 de milioane de lei și o incapere nelocativa,…