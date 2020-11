Stiri pe aceeasi tema

- Bunicul fetei disparute din București, despre care se crede ca ar fi victima arsa la Ghimpați, a rupt tacerea. Omul spune ca nepoata lui il suna mereu și ca nu disparea fara explicații de acasa. Omul spune ca nepoata lui nu avea un iubit, dar avusese un iubit care avea ordin de restricție.Citește…

- Mihaela Matei, o tanara in varsta de 33 de ani, din București, a disparut, dupa ce a plecat de acasa sa cumpere paine și nu s-a mai intors, transmite Antena 3.Mihaela Matei, 33 ani, mama a unui copil de zece ani, locuieste in sectorul 4 din București, iar pe 24 octombrie a fost vazuta ultima data de…

- In contextul inmultirii cazurilor de COVID-19 in Capitala, care a dus la inchiderea institutiilor de spectacole, Teatrul de Stat Constanta ofera scena sa pentru premiera spectacolului „Antigona” de Sofocle, productie a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucuresti.

- Detalii șocante ies la iveala in cazul mamei din București care și-a snopit in bataie fetița de doar 4 anișori. Nicoleta, fiica cea mare a femeii, a fugit de acasa impreuna cu o alta sora, fiind satule de chinuri. Adolescenta a facut declarații șocante despre violențele aplicate de cea care i-a dat…

- Monica Anisie susține ca decizia va fi luata de Comitetul pentru Situații de Urgența. "Nu noi decidem, ci Comitetul pentru Situații de Urgența. Au fost unele școli care au solicitat altceva decat au decis inițial". "Sunt doua unitati de invatamant – Scoala Centrala si o gradinita – Zana Florilor,…

- In grupul lor se afla o fata confirmata pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre controversatul caz al fetei ambulanțierului de la Serviciul Județean de Ambulanța Vaslui, considerat cazul zero al focarului din grupul adolescenților plecați la Costinești. Cand a aflat despre cazul fetei confirmate…

- Liderul PMP, eurodeputatul Eugen Tomac, a respins, marți, acuzațiile potrivit carora candidatura lui Traian Basescu o ajuta pe Gabriela Firea la alegerile locale și i-a acuzat pe liderii USR ca nu și-au dorit un front comun anti-PSD in Capitala.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui…

- Emi Pian, interlopul ucis in urma cu cateva zile pe o strada din București, in cartierul Giulești, a avut o viața zbuciumata și din punct de vedere sentimental. Conform unor surse citate de Antena 3, Emi Pian, liderul clanului Duduianu din Capitala, a fost injunghiat in zona femurului, lovitura fiindu-i…