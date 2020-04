Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea nu traiește cea mai buna perioada a lui. Actorul s-a desparțit recent de Andreea Balan, și se confrunta cu probleme judiciare din cauza consumului de stupefiante. Acesta a avut o reacție neașteptata, atunci cand a fost intrebat despre situația lui.Intrebat despre dosarul penal care i-a…

- Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca pe 21 februarie, in jurul orelor 10.00, polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit in trafic un barbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov. ”Barbatul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea confirma, intr-adevar, ca George Burcea consumase cocaina, in momentul cand a fost testat de politisti. „In jurul orei 10.00, in timp ce rula cu autoturismul pe B-dul Eroilor din orașul Voluntari, pe sensul catre municipiul București, numitul B.G.V.…

- George Burcea a reacționatdur pe contul de socializare, in urma mesajelor primite din partea celor careil urmaresc. Satul sa fie criticat, actorul le-a transmis internauților sa nuii mai trimita mesaje. George Burcea le-a reprosat ca sunt interesati de barfe side speculatii in loc sa acorde mai multa…

- Tot mai multe amanunte neașteptate au ieșit la iveala despre Andreea Balan și soțul ei, George Burcea. Mai exact, s-a aflat ce s-a intamplat de fapt in seara in care actorul a fost prins drogat la volan. George Burcea ar fi facut scandal in casa Andreei Balan, chiar inainte de a fi oprit de polițiști.…

- „Ce sa zic, aveam banuielile mele ca face asta (n.r: ca se drogheaza). Imi pare tare rau ca a ajuns sa faca asta, are și el familie, copilași. Muncește mult și asta face George cu banii caștigați? Nu vreau sa zic mai multe, este un subiect tare sensibil. Imi pare rau pentru el”, a spus barbatul pentru…

- Autoritatile au transmis faptul ca pe data de 21 februarie, politistii Serviciului Rutier au oprit in trafic un barbat, pe Bulevardul Eroilor din orasul Voluntari. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv. Citeste si: George Burcea, sotul Andreei Balan, prins…

- "Nu pot sa infirm, nici sa confirm faptul ca suntem separați. Intrebați-o pe Andreea. Daca vom ajunge la divorț, cu siguranța Andreea o sa va anunțe. Ea se pricepe mult mai bine ca mine. Nu vreau sa comentez mai multe”, a spus George Burcea, sotul Andreei Balan, pentru Cancan. "Nu stii niciodata…