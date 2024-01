Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant a ingrozit oamenii din Vaslui. Un bunic a fost batut crunt, cu pumnii și picioarele, de propriul sau nepot. Tanarul a fost nemulțumit de modul in care a fost primit in locuința barbatului. Acesta și-a lasat bunicul intr-o situație critica.

- Un barbat de 71 de ani din județul Vaslui a fost batut crunt de nepotul sau, in noaptea dintre ani. Agresiunea a avut loc la locuința victimei, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan. Nepotul victimei era nemulțumit de condițiile in care a fost primit la urat.Agresiunea a avut…

- Mai multi indivizi sunt cautați de polițiști dupa ce au batut cu bestialitate un tanar, in fața unei sali de jocuri de noroc din Drobeta-Turnu Severin, apoi l-au abandonat in mijlocul strazii, printre mașini. Imagini și informații care va pot afecta emoțional.

- Misterul crimei din Capitala ia amploare: suspect este chiar nepotul victimei, un adolescentUn adolescent este suspectat ca si-ar fi ucis bunica, in varsta de 86 de ani, fiind prins si dus la audieri, informeaza News.ro.”La data de 29 decembrie 2023, Sectia 8 Politie fost sesizata, prin sistem 112,…

- Cei doi jandarmi din Vaslui au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile pentru ca in aprilie 2023 au batut cu bestialitate un barbat. Victima a avut nevoie de 25 de zile de ingrijiri medicale și a depus plangere penala impotriva agresorilor.

- La data de 18 decembrie 2023, in jurul orei 22.50, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au fost sesizati, prin apel S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca la un bar din satul Barcea, comuna Barcea, judetul Galati ar avea loc un scandal.Potrovit IPJ Galati, politistii s au deplasat la fata locului, iar,…

- Ziaristul batut cu bestialitate de Securitatea lui Nicolae Ceaușescu și eliberat la 22 decembrie '89 a facut dezvaluiri incendiare despre Revoluția din Decembrie 1989. Ies la iveala informații interesante. Cine a tras in noi dupa 22? Au fost securiștii teroriști? Au tras spionii sovietici?…

- Barbatul ii avea in grija pe cei mici, in timp ce concubina se afla la spital, unde urma sa nasca. In ziua in care a comis faptele teribile, barbatul a mers la un parastas unde s-a imbatat. Chemat acasa, acesta s-a enervat și și-a descarcat nervii asupra micuților. Pe baiețelul de 7 ani l-a calcat,…