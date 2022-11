Stiri pe aceeasi tema

Echipa germana Borussia Monchengladbach a invins vineri, pe teren propriu, echipa Borussia Dortmund, scor 4-2, in primul meci al etapei a 15-a din Bundesliga, scrie news.ro.

CSO Voluntari 2005 a invins-o dramatic pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-2 (27-29, 20-25, 28-26, 25-19, 19-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Echipa germana Borussia Monchengladbach a invins vineri, pe teren propriu, formatia VfB Stuttgart, scor 3-1, in meciul de debut al etapei a 13-a din Bundesliga,anunța news.ro.

Echipa germana Borussia Dortmund nu va conta pe capitanul sau Marco Reus la ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor la fotbal, programat miercuri seara, in deplasare, cu FC Copenhaga, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres.

Intr-un meci in devans contand pentru etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Germaniei, Hoffenheim a trecut cu scorul de 3-0 (2-0), vineri in deplasare, de Schalke 04 si a urcat pe locul trei in clasament.

Formatia CSA Steaua a invins, miercuri, la Mioveni, cu scorul de 5-0, echipa Unirea Constnta, intr-un meci restant din etapa a saptea a Ligii 2 Casa Pariurilor, anunța News.ro.

Social-democrații (SPD) ai cancelarului german, Olaf Scholz, par aproape de o victorie in urma alegerilor regionale de duminica in landul Saxonia Inferioara, ceea ce reprezinta un impuls pentru cancelar, in contextul crizelor cu care se confrunta țara, relateaza Reuters preluat de Rador.

Jude Bellingham a fost desemnat capitanul Borussiei Dortmund in ultimele doua meciuri, cel cu Koln (2-3) din Bundesliga, pe 1 octombrie, și cel cu Sevilla (4-1) din Liga Campionilor, pe 5 octombrie.