Bundesliga. Bayern Munchen vs Borussia Dortmund: se poate decide titlul

- Borussia Dortmund a caștigat categoric meciul de acasa cu VfL Wolfsburg, scor 6-1, in etapa #30 din Bundesliga. Gazdele au reușit sa inscrie de 5 ori in doar 14 minute. Meciul s-a dovedit a fi unul simplu pentru Dortmund, care a tranșat soarta partidei in mai puțin de un sfert de ora și se apropie la…

- Bayern Munchen a caștigat cu 4-1 impotriva lui Freiburg, sambata, in etapa 28 din Bundesliga. Preț de cateva secunde, bavarezii au avut 12 oameni pe teren, iar adversarii au facut apel pentru a caștiga meciul la „masa verde”. Astazi, Tribunalul Sportiv din Germania a respins apelul lui Freiburg, considerand…

- Freiburg a fost invinsa de Bayern Munchen, sambata seara, scor 1-4, insa bavarezii risca sa piarda meciul la „masa verde” din cauza ca au jucat cu 12 oameni pe teren timp de cateva secunde. Gazdele au facut apel și spera sa intoarca rezultatul meciului. Finalul partidei din etapa a 28-a din Bundesliga…

- Publicația franceza L’Equipe a prezentat, acum doua zile, o estimare a salariilor celor mai bine platiți antrenori din fotbalul european: prima poziție este ocupata de Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid primind 3.3 de milioane de euro pe luna, potrivit News.ro și Hotnews. Iata topul…

- Borussia Dortmund s-a impiedicat pe terenul celor de la Augsburg, duminica, in etapa cu numarul 24 din Bundesliga. Formația pregatita de Marco Rose a obținut doar o remiza, scor 1-1, și ramane la opt puncte in spatele liderului Bayern Munchen.

- Borussia Dortmund s-a apropiat la șase puncte de liderul Bayern Munchen, dupa ce s-a impus duminica, cu scorul de 3-0, pe terenul echipei Union Berlin. Meciul a avut loc in etapa a XXII-a din Bundesliga.

- Cel mai surprinzator rezultat al inceputului de an a avut loc in Bundesliga. Bayern Munchen, campioana Germaniei, a incasat 4 goluri in 30 de minute de la nou-promovata Bochum. Bavarezii au fost invinși, scor 2-4, dupa ce in turul campionatului caștigase cu un categoric 7-0. ...

