Buncăre și un tren blindat – Teama lui Putin pentru viața sa l-a făcut paranoic (VIDEO) Pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a devenit foarte ingrijorat pentru viața sa. Grație propagandei, unii ruși par sa fie pregatiți chiar și pentru un razboi nuclear, iar impulsul este dat chiar de președinte. „Noi vom merge in rai ca martiri, iar ei vor muri pur și simplu”, așa s-a exprimat Putin despre agresiunea nucleara. Este adevarat, insuși stapanul de la Kremlin nu pare sa mearga in paradis in viitorul apropiat. De la Moscova și cel puțin pana in Urali – numarul buncarelor sale subterane nu cunoaște limite. „Ii este frica de orice: ii este frica sa zboare,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

