Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc solstițiul de iarna 2023, eveniment care marcheaza debutul iernii astronomice. Incepand din 22 decembrie și pana pe 20 iunie 2024, durata zilelor va creste continuu, iar cea a noptilor va scadea in mod corespunzator. La data solstitiului de iarna, durata zilei are valoarea minima din…

- A mai ramas doar o saptamana pana la Craciun, iar gospodinele au inceput deja sa faca pregatirile pentru masa festiva. Acolo, cu siguranța se vor afla preparate delicioase din porc. Insa, cand anume se taie acesta? E o intrebare la care vom incerca sa dam un raspuns in randurile de mai jos.Cand se sacrifica…

- Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Seara de Sfantul Andrei este plina de tradiții și superstiții…

- Sfanta Ecaterina 2023 este sarbatorita pe 25 noiembrie. Ecaterina de Alexandria este o sfanta creștina și fecioara, care a trait in vremea imparatului roman Maxentius. Ea a convertit sute de oameni la creștinism și a fost martirizata in jurul varstei de 18 ani. O parte din moaștele Sfinte Mucenițe Ecaterina…

- Ce sa nu faci in aceasta zi21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare foarte importanta, atat pentru ortodocși, cat și pentru catolici.Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare creștina ortodoxa și catolica care marcheaza momentul in care Sfanta Maria, mama lui…

- Sfantul Ioan Gura de aur și Lasatul secului pentru Postul Craciunului. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri Credincioșii se pregatesc pentru intrarea in Postul Craciunului. Luni, 13 noiembrie, este sarbatorit Sfantul Ioan Gura de Aur. Marți, 14 noiembrie, este Lasatul secului pentru…

- Acoperamantul Maicii Domnului 2023 este praznuita in fiecare an pe data de 1 octombrie. Este o sarbatoarea importanta pentru Biserica Ortodoxa și pentru creștini, aceștia din urma respectand o serie de tradiții și obiceiuri cu strictețe. Semnificația sarbatorii Acoperamantul Maicii Domnului 2023 Potrivit…

- Echinocțiul de toamna 2023. Tradiții și superstiții. Echinocțiul marcheaza momentul inceputului toamnei astronomice. Astfel, noptile calduroase de vara vor fi inlocuite de nopti lungi si reci de toamna, iar, in momentul producerii echinocțiului, noaptea este egala cu ziua. La echinocțiul de toamna,…