Bun venit, normalitate!

- La data de 06 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au fost sesizați despre faptul ca la sediul Secției 2 Poliție Bacau s-a prezentat o femeie de 48 de ani, din comuna Zemes, care avea asupra sa un pistol neletal și 10 cartușe. Femeia…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, la Bacau, ca populatia de ursi este mai mica in partea estica a Carpatilor Orientali, decat in cea vestica, iar o explicatie a acestui fapt ar putea fi posibile interventii ilegale ale cetatenilor pentru a limita pagubele pricinuite…

- Cei doi candidați la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic orban și Florin Cițu, au foat in acest weekend, in Bacau, unde s-au intalnit cu membrii de partid, pentru a-i convinge sa le dea votul. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca nu crede ca poate…

- Marți, in cadrul Olimpiadei de la Tokyo, atleta SCM Bacau antrenata de Mihaela Melinte s-a poziționat a șasea in finala feminina a probei de aruncare a ciocanului, cu un nou record personal: 74.18 metri Super-rezultat pentru Bianca Ghelber in finala feminina a probei de aruncarea ciocanului din cadrul…

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bacau a anunțat ca in satul Cotu Grosului din comuna Filipești s-au inecat cinci persoane. Este vorba despre cinci copii. La fața locului, ISU a trimis o autospeciala, un camion și o barca, precum și o ambulanța SMURD. ISU Neamț a trimis, in sprijin,…

- 30 de ani de la inundațiile devastatoare din bazinul raului Tazlau, pe Valea Muntelui și in toata zona Moinești – Onești din județul Bacau, 28/29 iulie 1991 In numai o ora și jumatate s-au inregistrat precipitații de 96 l/mp la stația hidrotehnica de la Lucacești, și de 149 l/mp la stația de la Livezi,…

- Romfilatelia a lansat in circulație, inclusiv prin magazinul sau din Bacau, emisiunea de marci poștale Jocurile Olimpice de vara, Tokyo 2020. La intrecerile olimpice participa peste o suta de sportivi sub culorile tricolorului romanesc. Cele șase timbre ale emisiunii, cu valorile nominale de 1,70 de…