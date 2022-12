Bulgarii vor să facă Micul Schengen împreună cu românii și să ”desființeze” granițele cu România Chiar daca bulgarii aveau oarecare indoieli cu privire șansele țarii lor de a intra in Schengen, votul negativ dat de Austria și Olanda a produs mare suparare la Sofia. Președintele Rumen Radev spune ca securizarea frontierelor externe ale UE este imposibila fara admiterea Bulgariei in spațiul Schengen, in timp ce oamenii de rand sunt de parere ca Bulgaria este privita ca o țara de mana a doua. Acum, din moment ce accesul Bulgariei la Schengen a fost blocat, poate ca ar trebui acordata mai multa atenție statelor din jur, de ce nu ar fi creata o uniune balcanica cu țarile din Peninsula Balcanica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

