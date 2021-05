Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va merge la urne in iulie dupa ce sambata socialistii au devenit al treilea partid politic care a refuzat sa conduca un guvern dupa alegerile parlamentare de luna trecuta, informeaza Reuters. Socialistii, care si-au pierdut aproape jumatate din mandate la alegerile din 4 aprilie,…

- Partidul conservator al premierului Bulgariei, Boiko Borisov, Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), a caștigat alegerile legisative de duminica cu 24,2% potrivit rezultatelor oficiale parțiale. Potrivit comisiei electorale centrale au fost numarate 42,5% din voturi. Pe locul al…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca ''al treilea val'' de infectii cu noul coronavirus care se deplaseaza in prezent prin Europa s-ar putea indrepta spre Regatul Unit, relateaza Reuters. "Experienta anterioara ne-a invatat ca atunci cand prietenii nostri…

- Partidul conservator GERB al premierului bulgar Boiko Borisov conduce in fata socialistilor in intentiile de vot, cu doua saptamani inaintea alegerilor legislative, insa formatiunea de centru-dreapta ar putea sa nu reuseasca sa obtina majoritatea in parlament, potrivit unui sondaj publicat joi, relateaza…

- Cele mai mari doua partide pro-britanice din Irlanda de Nord participa la un proces care contesta o parte din acordul pentru Brexit incheiat cu Uniunea Europeana, au anuntat duminica cele doua formatiuni politice, transmite Reuters, potrivit News.ro. Partidul Unionist Democrat (DUP) si Partidul…