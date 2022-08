Bulgaria vrea să discute din nou cu Gazprom pentru gaze mai ieftine Ministrul interimar al Energiei din Bulgaria, Rossen Hristov, a transmis luni ca va trebui sa discute cu firma rusa Gazprom in legatura cu reluarea livrarilor de gaze naturale, dupa ce acestea au fost oprite in aprilie. Oficialul bulgar nu a precizat cand vor avea loc discutiile cu partea rusa, desi a declarat ca Sofia va negocia saptamana aceasta cu Azerbaidjanul majorarea livrarilor de gaze azere si va discuta despre aprovizionare cu traderi de gaze din Turcia. Bulgaria vrea sa discute din nou cu Gazprom dupa ce in aprilie s-au oprit livrarile ca urmare a refuzului plații in ruble „Tinand cont… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

