Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va sanctiona strict persoanele care nu respecta distantarea sociala obligatorie in spatiile publice sau nu poarta masca de protectie in interior, in contextul inmultirii noilor cazuri de coronavirus, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Tara…

- Bulgaria va intensifica aplicarea sanctiunilor asupra persoanelor care nu respecta regulile de distantare, in contextul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, afirma ministrul bulgar al Sanatatii, Kiril Ananiev, citat de agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Pana in prezent,…

- Bulgaria va sanctiona strict persoanele care nu respecta distantarea sociala obligatorie in spatiile publice sau nu poarta masca de protectie in interior, in contextul inmultirii noilor cazuri de coronavirus, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, potrivit Reuters. Tara cu…

- Starea de urgenta din cauza coronavirusului se prelungeste in Bulgaria pana la jumatatea lui iulie, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Kiril Ananiev, citat de Reuters. Guvernul de la Sofia a inceput luna aceasta relaxarea restrictiilor impuse pentru combaterea epidemiei de COVID-19,…

- Purtarea mastilor de protectie este din nou obligatorie in Bulgaria, participarea la evenimente in interior este necesar sa fie de jumatate din capacitatea salii si sa se poarte masti, iar in magazine este necesara pastrarea unei distante de 1,5 metri, a anuntat luni ministrul bulgar al Sanatatii,…

- Bulgaria a ordonat, luni, cetatenilor ei sa poarte din nou masti de protectie in toate spatiile publice inchise, dupa ce țara vecina a inregistrat cea mai mare crestere saptaminala a numarului de cazuri de COVID-19 . Decretul, emis de ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a fost semnat la 10 zile dupa…

- Bulgaria a ordonat luni cetatenilor ei sa poarte din nou masti de protectie in toate spatiile publice inchise, dupa ce aceasta tara din Balcani a inregistrat cea mai mare crestere saptamanala a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Decretul,…

- Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se pot redeschide la intreaga capacitate incepand de luni, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Agerpres, conform Reuters. Odata cu localurile de alimentatie publica,…