- Cehia a devenit membru in Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, in urma votului din Adunarea Generala a ONU. Cehia a fost singurul candidat pentru locul rezervat țarilor din estul Europei. Locul devenise vacant dupa ce Rusia a fost suspendata din aceasta poziție. Suspendarea Rusiei fusese decisa…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat asigurari, luni, ca populatia vulnerabila va primi voucherele de 50 de euro incepand cu 1 iunie. Intrebat cand vor primi romanii tichetele pentru alimente, liderul social-democraților a raspuns: „Voucherele sunt in vigoare, e o Ordonanta data. Categoric se vor…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat noua prognoza de crestere economica pentru 2022. Noua crestere economica anticipata de guvern este de 2,9%, fata de 4,3% in prognoza de iarna. Bugetul de stat a fost construit pe o crestere economica reala de 4,6%. Noul PIB estimat de guvern…

- Criza pandemiei a accelerat procesul de digitalizare in Romania, au explicat, intr-o conferința de presa, reprezentanții companiei TotalSoft. „Aceasta perioada a facut ca lucrurile sa se accelereze, sa se intample mai rapid. De ce nu s-a implementat, atația ani, semnatura digitala in Romania?”, s-a…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in februarie 2022, de 1.265.722, cu 879 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF).…

- Alin Nica: Digitalizarea, o prioritate pentru CJ Timiș. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a participat in calitate de speaker (din partea Comitetului European al Regiunilor, dar și ca membru al Comitetului pentru Macedonia) la Conferința EU for Municipalities. Reuniuna a fost organizata…

- Liderii care participa la discuțiile la NATO au sosit joi (24 martie) la sediul de la Bruxelles și urmeaza sa-l avertizeze pe președintele rus Vladimir Putin ca țara sa va plati costuri „ruinoase” pentru invadarea Ucrainei. Trio-ul fara precedent de o zi de summit-uri NATO, G7 și UE va fi prezent și…

- Prețul barilului de petrol se apropie de nivelul recordul din 2008, ceea ce inseamna carburanți mai scumpi și alte majorari de preț. Imediat dupa inceperea tranzactiilor electronice pe piata Brent, in nord-vestul Europei, pretul barilului de petrol a atins timp de cateva minute nivelul de 139,13 dolari.…