- Europarlamentarul bulgar Andrey Novakov a indemnat joi Bulgaria si Romania sa elimine barierele la punctele comune de trecere a frontierei, in semn de protest daca li se va refuza in continuare aderarea la spatiul Schengen, informeaza BTA.

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac scrie luni ca in perioada 8-9 Iunie are loc sedinta Consiliului JAI la Luxembourg, aceasta reuniune fiind ultima organizata in timpul presedintiei rotative a Uniunii Europene detinuta de catre Suedia. El atrage atentia ca de pe ordinea de zi lipseste cu desavarsire…

- Comisia Europeana a anunțat duminica, 28 mai, pe contul oficial de Twitter, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen și vor fi demarate procedurile pentru aderare in cel mai scurt timp posibil. “Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul…

- Comisia Europeana anunța ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen și vor fi demarate procedurile pentru aderare in cel mai scurt timp posibil. „Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. Colaboram indeaproape cu Președinția Consiliului…

- Comisia Europeana anunța, pe contul oficial de Twitter, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen și vor fi demarate procedurile pentru aderare in cel mai scurt timp posibil."Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. CITESTE…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat ca, anul acesta nu vom intra in Schengen. Mai mult, europarlamentarul susține ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti. ”Cunosc foarte bine acest dosar si pot spune…

- Deputatul minoritații germane, Ovidiu Gant (FDGR), a declarat luni in Parlament ca Romania nu a putut adera la spatiul Schengen pentru ca subiectul a fost transformat din unul tehnic in unul politic de catre unele state membre ale Uniunii Europene, conform Agerpres.„Azi AUR invoca un asa-zis esec…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, luni, la Bucuresti, ca trebuie luata o decizie cat mai rapida privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen. ‘Trebuie sa luam o decizie cat mai rapida privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen‘, a afirmat Charles Michel, la Palatul Cotroceni,…