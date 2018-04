Stiri pe aceeasi tema

- Un cumplit accident rutier a avut loc vineri in Bulgaira. Cel puțin zece oameni au murit dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada langa Sofia. Zece persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 20 au fost ranite intr-un accident grav de autocar vineri pe o autostrada in apropiere…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar 50 au fost ranite, inclusiv sase in stare grava, dupa ce au fost loviti de crengile unui copac in timp ce calatoreau luni dupa-amiaza intr-un autocar turistic supraetajat in sudul Maltei, relateaza site-ul cotidianului Times of Malta.

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Cel puțin 26 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc sambata seara in centrul Indoneziei, conform unui comunicat de presa al poliției indoneziene.