Bulgaria renunță la certificatul verde de astăzi Bulgaria a anunțat ca elimina din 13 aprilie obligativitatea certificatului verde pentru persoanele care sosesc in țara din anumite state printre care și Romania. Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID-19 care sa ateste vaccinarea sau trecerea prin boala, informeaza agentia BTA. Ministerul Sanatații de la Sofia a emis deja un ordin in acest sens. Documentul prevede și ca personalul NATO care participa la… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

