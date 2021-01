Bulgaria relaxează restricţiile împotriva COVID-19. Se reia școala Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu vor putea merge la scoala in regim special de luna viitoare si vor putea de asemenea sa participe la activitati extracuriculare cum ar fi sport sau dans. „Daca exista lucruri pe care le poti pune la egalitate cu sanatatea, acestea sunt educatia, cultura si activitatile fizice. Doar acestea merita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu…

- Bulgaria relaxeaza o parte dintre restrictiile anti-COVID incepand cu 4 februarie, insa restaurantele vor ramane in continuare inchise din cauza temerilor referitoare la noua varianta de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Prim-ministrul Boiko Borisov a precizat ca elevii de gimnaziu…

- Bulgaria va relaxa o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia incepand cu 4 februarie, desi restaurantele vor ramane in continuare inchise din cauza temerilor referitoare la noua varianta de coronavirus, au precizat sambata autoritatile, potrivit Reuters. Masurile…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus ca fiecare mare spital din tara sa-si creeze o sectie pentru bolnavii de COVID-19, dupa ce miercuri Bulgaria a atins un record de peste 4.000 de infectari zilnice si mai multi pacienti cu simptome severe de COVID-19 nu au fost primiti in spitale, relateaza agentia…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus ca fiecare mare spital din tara sa-si creeze o sectie pentru bolnavii de COVID-19, dupa ce miercuri Bulgaria a atins un record de peste 4.000 de infectari zilnice si mai multi pacienti cu simptome severe de COVID-19 nu au fost primiti in spitale, relateaza agentia…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, care urmeaza un tratament la domiciliu dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, le-a cerut conationalilor lui sa respecte masurile antivirale, in contextul in care Bulgaria a inregistrat marti un nou nivel record al noilor cazuri inregistrate in 24 de ore, informeaza…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, care urmeaza un tratament la domiciliu dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, le-a cerut conationalilor lui sa respecte masurile antivirale, in contextul in care Bulgaria a inregistrat marti un nou nivel record al noilor cazuri inregistrate in 24 de ore, informeaza…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, care urmeaza un tratament la domiciliu dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, le-a cerut conationalilor lui sa respecte masurile antivirale, in contextul in care Bulgaria a inregistrat marti un nou nivel record al noilor cazuri inregistrate in 24