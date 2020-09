Prim-ministrul conservator bulgar Boiko Borisov intentioneaza sa ramana in functie dupa prima noapte de violente, inregistrate in noaptea de miercuri spre joi, pe fondul manifestatiilor anticoruptie ce zguduie Bulgaria de doua luni, a anuntat joi partidul sau politic, citat de France Presse.



"In urma exceselor de ieri (miercuri - n.r.), nu vom demisiona, pentru ca asta ar insemna ca orice guvern ar trebui sa cedeze presiunii batausilor", a declarat in parlament un responsabil al GERB, partidul la putere, Toma Bikov.



Potrivit politiei, 126 de persoane, inclusiv 62 cunoscute…