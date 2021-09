Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii noștri bulgari vor desfasura al treilea tur de scrutin parlamentar din acest an la 14 noiembrie, a anuntat sambata presedintele Rumen Radev, informeaza Reuteurs. Tara balcanica va organiza de asemenea prima runda a alegerilor prezidentiale regulate la aceeasi data. Radev, care candideaza pentru…

- O noua runda de alegeri parlamentare, a treia in acest an, se profileaza in Bulgaria dupa ce inca un partid, al socialistilor, a esuat in tentativa de a forma un guvern de coalitie in urma scrutinului desfasurat la 11 iulie, transmite miercuri dpa. Partidul Socialist, a treia forta in Adunarea…

- Partidul GERB a castigat, duminica, alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, reușind un scor de 22,1%, conform exit-poll-ului realizat de Agentia Gallup International Balkan. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov,…

- Niciun invingator clar la alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov, se situeaza doar cu putin in fata noii formatiuni antisistem "Exista un Astfel de Popor" (ITN) a animatorului…

- Niciun invingator clar la alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov, se situeaza doar cu putin in fata noii formatiuni antisistem „Exista un Astfel de Popor” (ITN) a animatorului…

- Niciun invingator clar la alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov, se situeaza doar cu putin in fata noii formatiuni antisistem "Exista un Astfel de Popor" (ITN) a animatorului…

- Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara în putin peste 100 de zile, transmite dpa citata de Agerpres. Organizarea de noi alegeri în cea mai saraca tara din Uniunea Europeana a devenit necesara dupa trei încercari esuate de a forma un…

- Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara in putin peste 100 de zile, transmite dpa. Organizarea de noi alegeri in cea mai saraca tara din Uniunea Europeana a devenit necesara dupa trei incercari esuate de a forma un guvern. La urne sunt chemati 6.7 milioane…