Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului Orban "nu va trece" Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a solicitat convocarea saptamâna viitoare a unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru angajarea raspunderii guvernului pe legea privind revenirea la alegerea…

- Conferința de presa organizata de UDMR Salaj, vinerea trecuta, la sediul formațiunii politice din Zalau, a adus in prim plan o retrospectiva a anului politic 2019 și cateva puncte importante pe care UDMR le are in vedere in ceea ce privește viața politica și sociala pentru anul in curs.

- Parlamentul de la Sofia a aprobat miercuri numirea lui Emil Dimitrov ca ministru al mediului, dupa demisia predecesorului acestuia, Neno Dimov, pus sub acuzare de catre procurori pentru management defectuos deliberat in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta de…

- Ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a demisionat vineri dupa ce a petrecut o noapte in arest preventiv in urma audierii sale de catre procurori in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa care au afectat orasul Pernik, precum si cu importuri de deseuri, a anuntat guvernul de la…

- Iranul considera versiunea potrivit careia Boeing-737 ucrainean a fost doborat de o racheta drept un „razboi psihologic” impotriva țarii sale. Aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului iranian, Ali Rabei, relateaza Reuters .

- Guvernul de la Chisinau, condus de Maia Sandu, a fost demis marti de parlament prin motiune de cenzura adoptata cu 63 de voturi, informeaza MOLDPRES, Agora.md si Radio Chisinau. Caderea guvernului intervine la doar cinci luni de cand prim-ministrul pro-occidental Maia Sandu a preluat functia promitand…

- (UPDATE) Vasile Bolea anunta ca PSRM inainteaza motiunea de cenzura. (15:17) Maia Sandum tine un discurs in plen. Premierul prezinta proiectul privind modificarea Legii Procuraturii, care a fost asumat de Guvern.