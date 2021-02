Stiri pe aceeasi tema

- De luni, in Bulgaria au fost redeschise mall-urile si salile de fitness. Tot de atunci și-au reluat activitatea și școlile, cu unele restrictii.”Masurile au fost relaxate inainte sa fi primit informatii despre numarul in crestere al noilor infectii”, explica seful directiei regionale de sanatate, Dancho…

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica , in luna noiembrie 2020 au decedat in total in Romania 34.769 de persoane, cu peste 14 mii mai multe decat in luna noiembrie 2019 și cu 7.278 mai multe decat in octombrie 2020, o luna care stabilise recordul precedent. Diferența dintre…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,14 cazuri la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,11 la...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgențe (DSU), Raed Arafat, a declarat duminica seara, intr-o intervenție pe B1 TV, ca este de așteptat ca in urmatoarele 10-15 zile sa existe o creștere a numarului cazurilor de infectare cu coronavirus, insa depinde cat de ușor va putea fi controlata aceasta.…

- Raed Arafat susține ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou o crestere a numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat sambata seara, la Digi24, ca o parte a populatiei nu a respectat masurile de protectie…

- Numarul pacienților cu forme severe și grave de coronavirus din Spitalul Județean Suceava a crescut semnificativ de vineri și pana duminica. Daca in cursul zilei de vineri in Spitalul Județean erau 56 de astfel de pacienți, numarul acestora a crescut la 74, sambata și la 91, duminica.Potrivit ...

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din județul Suceava a crescut ingrijorator de luni și pana marți. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 200 de cazuri noi de coronavirus. De duminica și pana luni, in județ au fost…

- In doar 2 zile, la Spitalul „Dr. Cornel Igna” din Campia Turzii, 24 de teste au fost confirmate ca fiind pozitive pentru Covid-19. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!