Bulgaria înlocuieşte importurile de petrol ruseşti cu ţiţei din Kazahstan, Irak şi Tunisia Bulgaria are o derogare de la un embargo al Uniunii Europene care ii permite sa continue importurile maritime de petrol rusesc in 2024. Dar tara a restrictionat exporturile tuturor produselor rafinate produse din titei rusesc, incepand cu aceasta luna, ceea ce face aproape imposibil ca singura sa rafinarie sa functioneze cu petrol rusesc si a decis sa opreasca toate importurile de titei rusesc, din martie. Bulgaria cumpara petrol pentru a-si alimenta rafinaria din Burgas, care are o capacitate de 190.000 de barili pe zi (bpd) si este operata de grupul Lukoil din Rusia. Bulgaria a fost al patrulea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

