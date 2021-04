Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, l-a insarcinat marti sa formeze guvernul pe fostul ministru de externe Daniel Mitov, membru al partidului conservator GERB al premierului in exercitiu Boiko Borisov, care a renuntat sa incerce obtinerea unui nou mandat, formarea unei majoritati in jurul acestui partid avand oricum slabe sanse de reusita, relateaza agentia EFE.



Partidul GERB (Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei) a castigat alegerile din 4 aprilie, dar cu numai 75 de parlamentari din 240, si fara aliati nu va putea forma guvernul, avand in vedere ca toate celelalte…