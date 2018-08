Stiri pe aceeasi tema

- Primul mandat al Bulgariei la președinția UE, ianuarie-iunie 2018, nu a fost nici dezastrul prevestit de observatori, dar nici lovitura de imagine la care spera Sofia. Cu greu s-ar putea da vina pe Sofia pentru cele mai mari framantari care agita in prezent Europa. Totuși, cu toate ca președinția bulgara…

- Rusia a initiat oficial implementarea proiectului cunoscut sub numele de Drumul de Centura al Marii Negre (Black Sea Ring Project), care se va intinde pe mai mult de 7.000 de kilometri. http://evz.ro/premiera-europeana-autostrada-in-romania-bulgaria.html

- Rusia pornește demersurile pentru un mega proiect de infrastructura. Conform Adevarul.ro, Rusia a initiat oficial implementarea proiectului cunoscut sub numele de Drumul de Centura al Marii Negre (Black Sea Ring Project), care se va intinde pe mai mult de 7.000 de kilometri.Rusii au anuntat…

- Un studiu Kaspersky Lab arata ca știrile privind breșele de date și presiunea de a gestiona mai multe conturi online cauzeaza un nivel ridicat de stres in randul populației. Peste 63% dintre internauții chestionați recunosc ca sunt stresați de știrile despre breșe de date, arata studiul facut in randul…

- Intalnirea 16+1 de la Sofia. Participa si Viorica Dancila Premierul chinez, Li Keqiang, întâmpinat la Sofia de omologul sau bulgar, Boiko Borisov. Foto: Twitter La Sofia are loc cea de a 7-a reuniune a sefilor de guverne din China si din 16 tari central si est-europene. În…

- Pe fondul catorva luni de tensiune din cauza manevrelor comerciale ale Statelor Unite si a divizarilor in cadrul UE privind investitiile chineze, lideri din 16 tari sosesc in Bulgaria, pentru o intalnire intre China si tarile din Europa Centrala si de Est, in aceasta saptamana, pentru a vorbi despre…

- Guvernul finlandez este deschis la ideea promovata de fostul director al producatorului de jocuri video Rovio, care vrea sa obtina finantare chineza pentru a construi un tunel feroviar submarin intre Helsinki si Tallinn (Estonia), a declarat ministrul finlandez al Transporturilor, Anne

