Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este pe punctul de a expulza doi diplomati rusi asupra carora planeaza suspiciuni de spionaj, a declarat vineri ministrul de externe bulgar, Ekaterna Zaharieva, potrivit Reuters, scrie Agerpres. "Am primit in scris acuzatiile procurorilor", a afirmat Zaharieva. "Vom lua masurile care se…

- Guvernul rus a expulzat un diplomat bulgar ca riposta dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, a anuntat joi Ministerul de Externe al Bulgariei, potrivit Reuters. Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Krastin, a fost…

- Ministerul de Externe bulgar a anuntat miercuri ca refuza sa-i acorde viza unui nou atasat militar al ambasadei Rusiei la Sofia, decizie ce vine la o zi dupa expulzarea unui diplomat rus din Bulgaria pentru spionaj, informeaza agentia Reuters, potrivit Agerpres.MAE bulgar a precizat ca a luat…

- Ministerul de Externe bulgar a anuntat miercuri ca refuza sa-i acorde viza unui nou atasat militar al ambasadei Rusiei la Sofia, decizie ce vine la o zi dupa expulzarea unui diplomat rus din Bulgaria pentru spionaj, informeaza agentia Reuters. MAE bulgar a precizat ca a luat decizia de a nu-i acorda…

- Bulgaria a ordonat marti unui diplomat rus acuzat de spionaj de parchetul bulgar sa paraseasca teritoriul tarii, informeaza AFP. In acelasi timp, agentia de presa TASS transmite, citand Ambasada Rusiei din Sofia, ca autoritatile bulgare au declarat persona non-grata un diplomat rus impotriva…

- Bulgaria a ordonat marti unui diplomat rus acuzat de spionaj de parchetul bulgar sa paraseasca teritoriul tarii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In acelasi timp, agentia de presa TASS transmite, citand Ambasada Rusiei din Sofia, ca autoritatile bulgare au declarat persona non-grata un diplomat…

- Ministerul bulgar de Externe mentioneaza într-un comunicat ca a avut o întâlnire cu ambasadorul Rusiei la Sofia vineri, dupa ce a fost informat de catre procurori si serviciile de informatii despre activitatile suspecte al diplomatului rus pe

- Bulgaria a cerut Rusiei sa recheme in tara un diplomat de la misiunea sa din Sofia dupa ce procurorii l-au acuzat pe secretarul unu al ambasadei de a fi implicat in activitati de spionaj de peste un an in aceasta tara balcanica, informeaza luni Reuters.