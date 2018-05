Bulgaria anunţă că vrea să iasă din NATO ''Va fi una dintre marile noastre initiative din campania pentru alegerile europene din 2019. In opinia noastra, NATO nu ne ofera practic nimic, ci doar ne jefuieste. In prezent, se vorbeste despre cateva miliarde de euro care trebuie luate de la poporul bulgar si cheltuite pe o gramada de vechituri inutile, de pe urma carora poporul bulgar nu va avea nici un fel de beneficii. Daca NATO doreste sa fie partenerul nostru, atunci poate sa ne dea gratis mai multe aeronave in loc sa-i ia ultimii bani celei mai sarace tari din Europa si practic sa arunce poporul intr-o saracie si mai mare'', a afirmat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

