- Deputatul USR Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, ii cere ministrului Culturii, Lucian Romascanu, intr-un comunicat, demiterea directorului interimar al Teatrului National Bucuresti, Mircea Rusu.

- Conducerea teatrului National Bucuresti (TNB) va dispune o ancheta interna si va depune plangere pentru distribuirea neautorizata a unei publicatii in incinta institutiei, anunta ministrul Culturii, Lucian Romascanu. „In urma celor sesizate public privind distribuirea unui ziar la sala Studio a TNB,…

- USR a depus marti, 8 martie, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Catalin Predoiu.Anuntul a fost facut de deputatul USR, Stelian Ion, infromeaza AGERPRES. "Va rog sa permiteti sa anunt, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple 39;Din nou cu…