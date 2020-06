Bula, notele si pedeapsa Bula vine de la scoala si spune:– Tata, am luat nota 4 la matematica!– Esti pedepsit o saptamana, se infurie tatal. A doua zi:– Am luat nota 4 la romana!– Esti pedepsit inca o saptamana, spuse tatal. A treia zi:– Am luat nota 10 la muzica!– Cum? Inca doua saptamani de pedeapsa! – Dar de ce, pentru ca am luat 10?– Da! Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde si de cantat! Articolul Bula, notele si pedeapsa apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Se duce Bula la doctor, sa-i dea o reteta pentru slabit. – In fiecare dimineata trebuie sa alergi opt kilometri, zice doctorul. Peste un an, vino sa evaluam rezultatele. Trece un an si doctorul primeste un telefon de la Bula: – Stiti, nu pot sa vin astazi. – De ce? intreaba doctorul. Ai facut ce ti-am…

- Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. Neamtul: – E cineva acolo? Bula: – E cineva acolo? Neamtul: – Mai bine, ma duc in padurice! Bula: – Mai bine, ma duc in padurice! Neamtul: – Mai bine, arunc o grenada! Bula:…

