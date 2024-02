Stiri pe aceeasi tema

- Liber la traseism. Primarii și aleșii locali vor putea candida la alegerile din iunie 2024, pentru orice partid. Legea se schimba Liber la traseism: Primarii și aleșii locali vor putea candida la alegerile locale din iunie 2024 pentru orice partid, daca se aproba comasarea localelor cu europarlamentarele,…

- In perioada 01.01.2024 – 31.01.2024, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locala Deva, avand la baza prevederile Legii nr. 155/2010 Poliției Locale coroborate cu prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale și cu…

- Noua Casa 2024. Guvernul a aprobat condițiile in care va continua programul de finanțare in acest an. Valoarea creditelor Guvernul a adoptat miercuri continuarea programului „Noua Casa” in 2024, cu un plafon total de garanții de 1 miliard de lei. Noua Casa 2024 se acorda in lei, pentru achiziția unei…

- Problema deficitului de personal din sanatate a dus la inflamarea spiritelor și un adevarat scandal intre reprezentanți din Parlament ai Puterii și cei ai Opoziției, fiind facute reproșuri privind modul cum este condus acum Ministerul Sanatații, dar și in mandatul lui Vlad Voiculescu (USR).

- Astazi, 20 decembrie 2023, in cadrul ședinței Consiliului Local Alba Iulia, a fost votata creșterea taxelor și impozitelor locale. Astfel, in urma voturilor pozitive din partea consilierilor PNL, incepand de anul viitor, albaiulienii vor fi nevoiți sa scoate din buzunar cu 13.8% mai mulți bani. Impozitul…

- Taxe și impozite locale, la Alba Iulia, mai mari cu 13,8%. Proiectul a trecut cu votul consilierilor locali PNL Taxe și impozite locale, la Alba Iulia, mai mari cu 13,8%. Proiectul a trecut cu votul consilierilor locali PNL Astazi, 20 decembrie, in cadrul ședinței Consiliului Local Alba Iulia, a fost…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat, in data de 23 noiembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Targu Mureș pentru perioada 2023-2025. Consiliul aprobat de consilierii locali din Targu Mureș are urmatoarea…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a atenționat astazi aleșii locali (primari și consilieri locali) despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale in termen de 30 de zile de la data expirarii mandatului sau de la data validarii mandatului. Potrivit Serviciului de…