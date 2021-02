Bugetul Ministerului Transporturilor creste cu aproape 10%. Autostrazile, porturile, aeroporturile si proiectele CFR si Metrorex care primesc bani in 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Patru cutremure s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de 3, 3,8 si 2,4 pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul cutremur, ora 2:49…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta, in decurs de doar cinci ore, in zonele seismice Vrancea și Fagaraș-Campulung. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea de 3.8 pe Richter și s-a produs la o adancime de 106 kilometri. Primul cutremur s-a produs pe 3 februarie, la 00:02:49 (ora locala a Romaniei),…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta pe teritoriul țarii noastre. Seismele au fost medii, insa activitatea seismica din acest inceput de an este una destul de ridicata. Cutremurele s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de…

- Primul cutremur, ora 2:49 - In ziua de 03 Februarie 2021 la ora 00:02:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 121km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49km N de Ploiesti, 59km SE de Brasov, 103km…

- Federația Romana de Handbal a anunțat inceperea campionatelor de juniori, prima categorie care va disputa jocuri oficiale fiind cea a junioarelor I. In funcție de cluburile care au dorit sa se inscrie in acest sezon afectat de pandemie, au fost alcatuite 8 serii, avand in componența intre 4 și 6 echipe.…

- In regiunea Moldovei se construiesc trei autostrazi. Zona de Nord-Est a Romaniei este cea mai saraca și din punct de vedere al drumurilor de mare viteza, drept pentru care proiectele de profil sunt foarte importante. Dar care mai este situația acestor proiecte in prezent? Teoretic, in urmatorii trei…

- Un cutremur de 2,5 grade s-a produs, vineri, la ora 1:05, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Seismul s-a produs la adancimea de 25 km, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km NE de Ploiești,…

- Metarankingul Universitar-2020 utilizeaza metodologia propusa de membrii High Level Experts Group, numiți in 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetarii Științifice pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016. Prezentul Raport continua activitatea precedenta, a fost elaborat cu sprijinul…