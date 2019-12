Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a suplimentat, vineri, bugetului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale cu 112 milioane de lei, in vederea asigurarii sumelor necesare pentru plata unor ajutoare sociale si a ajutoarelor de incalzire. "Un alt proiect de hotarare de guvern adoptat in sedinta de astazi a vizat…

- Guvernul a suplimentat, vineri, cu 12 milioane de euro, fondurile pentru programul "Tomata in spatii protejate" si a aprobat plafoanele alocate schemelor de sprijin in sectorul zootehnic. "Au fost dezbatute si adoptate in sedinta de guvern doua proiecte de hotarare de la Ministerul Agriculturii,…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat proiectul de rectificare bugetara. MINISTERELE CARE PRIMESC MAI MULTI BANI: Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +3.982,3 milioane lei per sold astfel: * majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale de stat cu…

- UPDATE – Guvernul in exercitiu a aprobat, ieri, alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor restante ale primariilor din tara, incadrate in Programul National de Dezvoltare Locala. Banii nu sunt pentru baronii locali, ci pentru firmele care au executat lucrari, au declarat reprezentantii…

- Alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor primariilor Foto gov.ro Guvernul în exercitiu a aprobat, luni, alocarea a 400 de milioane de lei pentru plata facturilor restante ale primariilor din tara, încadrate în Programul National de Dezvoltare Locala. Banii…

- Milioane de romani vor primi mai mulți bani la salariu de la 1 ianuarie 2020. Documentul prin care salariul minim garantat va crește tocmai a fost publicat de catre Guvernul condus de Viorica Dancila. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat astazi un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia…

- In continuarea punerii in aplicare a Acordului incheiat in luna mai intre reprezentantii Guvernului Romaniei si cei ai sindicatelor din sistemul penitenciar, Ministerul Justitiei a virat, saptamana aceasta, Administratiei Nationale a Penitenciarelor sumele necesare pentru plata drepturilor de natura…

- Guvernul a suplimentat luni bugetul instituțiilor care se ocupa de organizarea alegerilor cu suma de 60 de milioane de lei. O alta hotarare adoptata de Executiv vizeaza stabilirea modelelor și condițiilor de confecționare a documentelor necesare exercitarii votului prin corespondența, anunța MEDIAFAX.Citește…